Сотрудницу банка в Москве задержали по подозрению в краже 5,7 млн руб. Полиция Москвы задержала сотрудницу банка по подозрению в краже 5,7 млн руб.

Москва24 сен Вести.В Москве была задержана сотрудница одного из банков по подозрению в совершении кражи 5,7 миллиона рублей. Она выносила деньги из банковского хранилища, сообщает МВД РФ.

Преступление произошло в отделении банка на Старокаширском шоссе.

Полицейские юга Москвы задержали работницу банка за кражу более 5,7 млн рублей написано в сообщении пресс-службы министерства

У задержанной был доступ к кассовым операциям и ключам от хранилищ. В течение двух месяцев она тайно брала деньги, которые впоследствии тратила по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Женщина взята под подписку о невыезде и надлежащем поведении.