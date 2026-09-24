Москва24 сенВести.В Москве была задержана сотрудница одного из банков по подозрению в совершении кражи 5,7 миллиона рублей. Она выносила деньги из банковского хранилища, сообщает МВД РФ.
Преступление произошло в отделении банка на Старокаширском шоссе.
Полицейские юга Москвы задержали работницу банка за кражу более 5,7 млн рублейнаписано в сообщении пресс-службы министерства
У задержанной был доступ к кассовым операциям и ключам от хранилищ. В течение двух месяцев она тайно брала деньги, которые впоследствии тратила по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Женщина взята под подписку о невыезде и надлежащем поведении.