В Ставропольском крае рассмотрят дело о хищении 340 млн рублей из фонда ОМС

В Ставрополе судят ОПГ за хищение 340 млн рублей из фонда ОМС В Ставропольском крае рассмотрят дело о хищении 340 млн рублей из фонда ОМС

Москва19 окт Вести.В Ставропольском крае будут судить участников преступного сообщества за крупное хищение у фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Среди обвиняемых — директор ставропольского ФОМС, а также руководители и сотрудники разных компаний, страховых фирм и бюджетных учреждений. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении них утверждено в Генпрокуратуре России, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2017 году директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края совместно с бенефициаром нескольких юрлиц разработали схему хищения средств фонда. Они заключали с лечебными учреждениями госконтракты на аренду медоборудования по завышенным ценам, а также организовали оказание фиктивных услуг по реабилитации граждан.

В результате, с 2017 по 2021 год из средств фонда похищено свыше 340 млн рублей говорится в сообщении

Из похищенных 340 миллионов рублей около 229 миллионов провели через поддельные сделки между своими фирмами, чтобы скрыть происхождение денег.

Дело передали в Ленинский районный суд Ставрополя. Участникам вменяют сразу несколько статей: за создание и участие в преступном сообществе, за мошенничество и за легализацию похищенных средств.