Экс-начальница почты пойдет под суд на Камчатке за хищение 7,4 млн рублей

Экс-руководитель отделения почты предстанет перед судом за хищение на Камчатке Экс-начальница почты пойдет под суд на Камчатке за хищение 7,4 млн рублей

Москва10 ноя Вести.Бывшая начальница почтового отделения 56 лет предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

По версии следствия, с декабря 2022 года по октябрь 2024 года женщина, занимая должность начальника отделения почтовой связи в селе Усть-Хайрюзово, похитила более 7,4 млн рублей. Полученные деньги она использовала для улучшения своего финансового положения написали в надзорном ведомстве

Обвиняемая вину признала, однако причиненный ущерб не возместила.

Уголовное дело направлено в Тигильский районный суд для рассмотрения по существу.