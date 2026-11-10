Москва10 нояВести.Бывшая начальница почтового отделения 56 лет предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.
По версии следствия, с декабря 2022 года по октябрь 2024 года женщина, занимая должность начальника отделения почтовой связи в селе Усть-Хайрюзово, похитила более 7,4 млн рублей. Полученные деньги она использовала для улучшения своего финансового положениянаписали в надзорном ведомстве
Обвиняемая вину признала, однако причиненный ущерб не возместила.
Уголовное дело направлено в Тигильский районный суд для рассмотрения по существу.