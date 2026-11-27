Бывшего вице-губернатора Краснодарского края оправдали по делу о мошенничестве Динской суд оправдал бывшего вице-губернатора Кубани по делу о мошенничестве

Москва27 ноя Вести.Динской суд оправдал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Отмечается, что Андрея Коробку обвиняли в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ, но вину посчитали недоказанной.

Суд, исследовав все представленные доказательства в их совокупности, пришел к выводу о недосказанности вины подсудимого в инкриминируемом деянии. Судом в отношении Андрея Коробки постановлен оправдательный приговор, за оправданным признано право на реабилитацию говорится в публикации

В апреле текущего года Ленинский суд Краснодара поддержал антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Коробке. У него и связанных с ним лиц изъяли имущество, оцениваемое в миллиарды рублей. В частности, у чиновника изъяли 135 земельных участков общей площадью 1,8 тысячи гектаров, 114 объектов недвижимости площадью свыше 130 тысяч квадратных метров, доли в 12 коммерческих организациях и права аренды на 12,5 тысячи гектаров земли.