Бывший атаман и вице-губернатор Кубани Власов получил 14 лет за мошенничество

Суд в Краснодаре приговорил бывшего атамана Власова к 14 годам за мошенничество Бывший атаман и вице-губернатор Кубани Власов получил 14 лет за мошенничество

Москва2 окт Вести.Советский районный суд Краснодара приговорил бывшего вице-губернатора Краснодарского края, бывшего атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова к 14 годам лишения свободы, а его советника Александра Стародубцева – к 6 годам за злоупотребление полномочиями и мошенничество, сообщает объединенная пресс-служба краевых судов.

Виновным назначены наказания в виде лишения свободы: Александру Власову – на срок 14 лет со штрафом в размере 1 000 000 рублей, Александру Стародубцеву – на срок 6 лет со штрафом в размере 1 000 000 рублей отмечается в публикации

Как установил суд, в августе 2022 года Кубанское войсковое казачье общество получило субсидию в размере 100 миллионов рублей на приобретение имущества для ряда воинских формирований, задействованных в СВО. До декабря того же года были закуплены форменная одежда, специальные снаряжение и оборудование, а также средства защиты на 57 миллионов 753 тысячи 584,87 рублей, однако за "ленточку" это имущество не попало. Его часть Стародубцев по указанию Власова украл, чтобы потом реализовать через сайт объявлений.

Чтобы скрыть факт хищения, Власов, превышая свои полномочия, отдал указания представителям отрядов, а также сотрудникам казачьего общества внести в отчетную документацию недостоверные сведения.

Кроме того, Стародубцев в начале 2023 года при проведении сверки на складе обнаружил остатки имущества, ошибочно списанного по актам приема-передачи. Эти вещи он перевез к себе домой, чтобы впоследствии продать.

Противоправная деятельность подсудимых была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Отбывать наказание Власов и Стародубцев будут в колонии общего режима.