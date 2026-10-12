Суд обратил в доход РФ имущество ивановской экс-судьи, обвиняемой в коррупции Недвижимость ивановской экс-судьи обратили в доход РФ по антикоррупционному иску

Москва12 окт Вести.Недвижимость экс-судьи из Ивановской области Анастасии Саландиной и членов ее семьи обратили в доход РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в MAX.

Уточняется, что речь идет о пяти жилых помещениях в городах Юрьевец и Плес, а также о двух земельных участках в Ивановском районе.

Решением Ивановского районного суда в доход Российской Федерации обращены объекты недвижимости, принадлежащие бывшей судье Арбитражного суда Ивановской области, ее мужу и родителям… Суд обратил в доход государства семь объектов, зарегистрированных на ответчиков говорится в сообщении

По данным суда, недвижимость была приобретена экс-судьей на доходы, полученные нелегальным путем, и оформлена на родственников, которые не имели финансовой возможности купить эти дома и участки сами. Чтобы придать сделкам законный вид, в договорах купли-продажи указывалась стоимость в несколько раз ниже реальной рыночной стоимости таких объектов.

Семья при этом получала доходы, сдавая приобретенные квартиры посуточно или на длительный срок. Договоры аренды с жильцами не заключались, а денежные средства передавались наличными или банковскими переводами. Жилые помещения были оборудованы мини-сейфами, чтобы передавать ключи от объектов дистанционно.

При этом на Саландину, занимавшую должности секретаря судебного заседания, помощника судьи, а потом и судьи, распространялись обязанности по предоставлению достоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также запрет на предпринимательскую деятельность. Между тем, в представленных справках сведений о полученном доходе от сдачи имущества в аренду не было, значит семья уклонилась от уплаты налогов и скрыла свои доходы.