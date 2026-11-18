В Челябинске у экс-сотрудницы ФНС изъято имущество на 21 млн рублей

У экс-сотрудницы челябинской ФНС национализировали имущество на 21 млн рублей В Челябинске у экс-сотрудницы ФНС изъято имущество на 21 млн рублей

Москва18 ноя Вести.В Челябинске суд удовлетворил исковое заявление прокурора об обращении в доход государства имущества бывшей начальницы отдела налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что сумма расходов начальника отдела камеральных проверок МИФНС России № 29 по Челябинской области за 2020–2023 годы составила более 21 млн рублей и значительно превысила совокупный доход за три года говорится в сообщении

С целью сокрытия реальных доходов и видимости соблюдения антикоррупционных запретов женщина регистрировала имущество на близких родственников. В результате коррупционным путем были приобретены квартира, два машиноместа, нежилое помещение и автомобиль.

Прокурор обратился в суд с иском об обращении имущества в доход государства. Требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время объекты недвижимости и транспортное средство обращены в собственность государства сообщили в пресс-службе ведомства

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.