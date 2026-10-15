Экс-главу вологодского УФАС приговорили к 8,5 года колонии за взятки Бывшего руководителя УФАС по Вологодской области приговорили к 8,5 года колонии

Москва15 окт Вести.Бывшего руководителя УФАС по Вологодской области Наталию Мерзлякову осудили за взятки и присвоение бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в социальной сети "ВКонтакте".

Суд установил, что в 2019 году Мерзлякова, возглавляя региональное УФАС, получила взятку от руководителя группы коммерческих компаний. Вознаграждением стала оплата стройматериалов и мебели для ремонта ее квартиры - за решения и предписания в интересах взяткодателя и связанных с ним фирм. Сумма превысила 3,9 миллиона рублей.

Позже, в мае 2020 года, она за 50 тысяч рублей через посредника дала незаконные консультации, из-за чего сведения об участнике аукциона не включили в реестр недобросовестных поставщиков. А в период с ноября 2019 года по февраль 2022 года Мерзлякова присвоила более 200 тысяч рублей командировочных, предоставив в бухгалтерию фиктивные документы.

Свою вину женщина не признала, заявив, что взяток не брала, а деньги от несостоявшихся командировок тратила в интересах управления. Суд признал ее виновной и назначил 8 лет 6 месяцев колонии.

Суд, оценив представленные доказательства, признал Мерзлякову виновной… По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в ИК общего режима говорится в публикации

Наказание отсрочено до достижения 14 лет ребенком осужденной. В доход государства конфискованы более 3 миллионов рублей, а также 800 тысяч рублей в счет полученной взятки. Еще свыше 105 тысяч рублей взыскали в пользу вологодского УФАС. Арест на ее автомобиль Toyota Land Cruiser Prado сохранен до исполнения приговора.

По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями Мерзлякову оправдали: суд решил, что ее платное преподавание в рабочее время не нанесло существенного вреда управлению. Приговор пока не вступил в законную силу.