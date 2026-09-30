Москва30 сен Вести.В Свердловской области бывшего директора детского лагеря "ЗОК им. П. Морозова" Наталью Яговитину осудили за хищение более 3 млн рублей. Об этом объединенная пресс-служба судов региона сообщает в MAX.

Женщина признана виновной в присвоении средств и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По данным суда, Яговитина в период с июля по сентябрь 2022 года, занимая должность директора лагеря, организовала схему хищения. Она нашла подрядчика – индивидуального предпринимателя – и заключила с ним фиктивные договоры. В обязанности подрядчика входила замена 1 000 погонных метров труб канализации и поставка постельных принадлежностей – пледов, матрасов и белья. На деле же ни ремонта, ни поставок товаров не было, и за эти "работы" подрядчику перечислили более 3,4 млн рублей.

Деньги в дальнейшем были обналичены через банковские карты и переданы Яговитиной. Часть суммы осталась у посредников в качестве вознаграждения и для оплаты налогов.

В итоге директор лагеря присвоила 2 млн 847 тысяч рублей, а причиненный предприятию ущерб составил 3,4 млн рублей. Действия Яговитиной привели к тому, что предприятие не смогло своевременно рассчитаться с поставщиками дров для котельных и отопительный сезон оказался под угрозой.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 500 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных учреждениях, органах местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях, на срок 3 года говорится в сообщении

В пользу Управления образования Артемовского муниципального округа взыскан материальный ущерб – 3 403 000 рублей.