Экс-директор сельской школы в Забайкалье осуждена за служебный подлог Бывший директор школы в Забайкалье осуждена за служебный подлог

Москва8 сен Вести.Экс-директора сельской школы в Забайкальском крае осудили за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.

Установлено, что в декабре 2023 года директор школы в селе Улача фиктивно трудоустроила мужа бухгалтера сторожем на 0,5 ставки по внешнему совместительству. Более двух лет фактически мужчина не работал, его зарплату перечисляли жене. В итоге, бюджет Акшинского муниципального округа потерял более 650 тысяч рублей. Подсудимая возместила ущерб в полном объеме.

Суд назначил женщине штраф в размере 150 тысяч рублей и запретил на 3 года заниматься административно-хозяйственной деятельностью в сфере образования отмечается в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.