Москва8 сенВести.Экс-директора сельской школы в Забайкальском крае осудили за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.
Установлено, что в декабре 2023 года директор школы в селе Улача фиктивно трудоустроила мужа бухгалтера сторожем на 0,5 ставки по внешнему совместительству. Более двух лет фактически мужчина не работал, его зарплату перечисляли жене. В итоге, бюджет Акшинского муниципального округа потерял более 650 тысяч рублей. Подсудимая возместила ущерб в полном объеме.
Суд назначил женщине штраф в размере 150 тысяч рублей и запретил на 3 года заниматься административно-хозяйственной деятельностью в сфере образованияотмечается в сообщении
Приговор в законную силу не вступил.