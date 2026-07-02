В Приморье осудили женщину, незаконно получившую грантов на 30 млн рублей Жительница Уссурийска осуждена за мошенничество с сельхоз грантом на 30 млн

Москва2 июл Вести.Семь лет условного срока получила жительница Уссурийска по обвинению в мошенничестве при использовании гранта на развитие крестьянско-фермерского хозяйства, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в мессенджере МАХ.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) с февраля 2014 года по ноябрь 2017 года передала в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморья пакет фиктивных документов для получения гранта, после чего предоставляла в указанный период заведомо недостоверные расчеты-сведения на основании фиктивных договоров с организациями по производству молока и количеству дойного поголовья, по приобретению сельскохозяйственной техники, крупного рогатого скота и необходимого оборудования в целях развития сельского хозяйства.

Кроме того, она оформила своего супруга в качестве главы КФХ и также подала в департамент документы, необходимые для получения гранта на развитие начинающего КФХ. При этом муж женщины о ее действиях не знал и заниматься сельским хозяйством не планировал.

В результате мошеннических действий подсудимой, на ее расчетный счет поступили денежные средства из федерального и краевого бюджета в общей сумме более 30 млн. рублей написали в пресс-службе

Подсудимая вину не признала, ущерб не возместила. Однако Уссурийский районный суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет условно с испытательным сроком 4 года. Также с нее взыскано в пользу Министерства сельского хозяйства Приморского края в счет возмещения причиненного имущественного вреда 30 363 310,06 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.