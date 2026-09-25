В Верхней Пышме уборщицу осудили за кражу золотого браслета из фитнес-центра

На Урале уборщицу осудили за кражу золотого браслета из фитнес-центра В Верхней Пышме уборщицу осудили за кражу золотого браслета из фитнес-центра

Москва25 сен Вести.В Верхней Пышме уборщицу Анастасию Гецман приговорили к принудительным работам за кражу золотого браслета из фитнес-центра. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в феврале во Дворце спорта УГМК на ул. Орджоникидзе, 15. Женщина, работавшая уборщицей в клининговой компании, в зале фитнес-центра нашла на полу золотой браслет 585-й пробы массой 3,72 г в форме гвоздя со вставками бриллиантов и забрала его себе.

В судебном заседании подсудимая вину не признала. Она не оспаривала фактические обстоятельства, но пояснила, что нашла на полу часы и браслет и убрала их в карман рабочей одежды, чтобы после уборки отнести на стойку администратора в коробку для потерянных вещей говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

По словам Гецман, после уборки она не обратила внимания, сколько предметов положила в коробку, поскольку устала. Фигурантка также предположила, что браслет мог зацепиться за тряпки в том же кармане или выпасть. Женщина заявила, что не похищала браслет и не выносила его из фитнес-центра.

Суд признал Гецман виновной по п. "в"ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба. — Ред.) и назначил ей наказание в виде принудительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства отмечается в материале

С осужденной также взыскано 40 631 рубль в возмещение причинённого ущерба и 10 000 рублей компенсации морального вреда.