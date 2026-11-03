Начальник отдела "Краснодаравтодор" осуждена за регулярные взятки от подрядчиков

На Кубани начальницу отдела "Краснодаравтодора" осудили за многочисленные взятки Начальник отдела "Краснодаравтодор" осуждена за регулярные взятки от подрядчиков

Москва3 ноя Вести.В Краснодаре Первомайский районный суд вынес приговор в отношении начальника отдела "Краснодаравтодора" Ирины Насоновой. Женщина признана виновной в получении взяток и приговорена к 8 годам колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, в период с ноября 2024 года по август 2025 года подсудимая, будучи начальником отдела технологий и лабораторного контроля ГКУ КК "Краснодаравтодор", систематически брала взятки от представителей дорожных организаций.

За незаконное вознаграждение от 30 000 до 500 000 рублей она подбирала и согласовывала рецептуры асфальтобетонных смесей, необходимые предприятиям для выполнения работ по государственным контрактам, а также обеспечивала беспрепятственное подписание документов о качестве и приемке выполненных работ говорится в сообщении

Также подсудимая получала деньги за непринятие мер в случае выявления нарушений. Общая сумма полученных взяток составила 2 610 000 рублей. Все средства Насонова тратила по своему усмотрению.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Реальное отбывание наказание отсрочено до момента достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Полученные подсудимой денежные средства конфискованы в пользу государства.