Москва3 нояВести.В Краснодаре Первомайский районный суд вынес приговор в отношении начальника отдела "Краснодаравтодора" Ирины Насоновой. Женщина признана виновной в получении взяток и приговорена к 8 годам колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как установил суд, в период с ноября 2024 года по август 2025 года подсудимая, будучи начальником отдела технологий и лабораторного контроля ГКУ КК "Краснодаравтодор", систематически брала взятки от представителей дорожных организаций.
За незаконное вознаграждение от 30 000 до 500 000 рублей она подбирала и согласовывала рецептуры асфальтобетонных смесей, необходимые предприятиям для выполнения работ по государственным контрактам, а также обеспечивала беспрепятственное подписание документов о качестве и приемке выполненных работговорится в сообщении
Также подсудимая получала деньги за непринятие мер в случае выявления нарушений. Общая сумма полученных взяток составила 2 610 000 рублей. Все средства Насонова тратила по своему усмотрению.
Подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Реальное отбывание наказание отсрочено до момента достижения ее ребенком возраста 14 лет.
Полученные подсудимой денежные средства конфискованы в пользу государства.