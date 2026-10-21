Жительница Камчатки за продажу машины сожителя получила срок в колонии Суд приговорил к колонии жительницу Камчатки за продажу чужого автомобиля

Москва21 окт Вести.Петропавловск-Камчатским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы, она признана виновной в растрате в крупном размере, сообщается в MAX-канале прокуратуры Камчатского края.

Установлено, что в мае 2023 года в здании суда женщина получила от сожителя, признанного виновным в незаконном обороте наркотиков, ключи от его автомобиля. Не имея права распоряжаться им, фигурантка через посредника продала машину за 40 тысяч рублей. Далее автомобиль перепродавался несколько раз. Ущерб собственнику составил более 300 тысяч рублей.

Обвиняемая признала вину. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Женщина заключена под стражу в зале суда говорится в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.