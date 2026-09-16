Москва16 сен Вести.Жительница Петропавловска-Камчатского 25 лет признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности: женщина, которую она катала на лошади, получила травму, потому что животное испугалось и скинуло ее, сообщила пресс-служба краевого управления СКР в мессенджере МАХ.

По данным следствия и суда, в декабре 2025 года осужденная через интернет продавала подарочные сертификаты на конные прогулки. При этом собственных лошадей она не имела и одалживала их у знакомого под предлогом выгула.

4 января 2026 года 36-летняя женщина, которой сертификат был подарен на Новый год, решила воспользоваться им и отправилась на конную прогулку. Однако осужденная не провела с ней инструктаж по технике безопасности и не обеспечила защитной экипировкой. Во время движения по проезжей части в районе поселка Заозерный лошадь, на которой находилась женщина, испугалась проезжавшего мимо снегохода. Потерпевшая упала на ледяную поверхность и получила телесные повреждения в виде закрытого перелома плечевой кости написали в ведомстве

Полученная травма расценивается экспертами как вред здоровью средней тяжести.

Девушке назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 6 месяцев. Помимо этого, суд взыскал с нее в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда 200 тысяч рублей.