Москва5 окт Вести.Супруге экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине Копайгородской назначили девять лет лишения свободы по делу о соучастии в растрате, легализации денежных средств и посредничестве во взяточничестве. Решение вынес Мещанский районный суд Москвы, передает "РИА Новости".

Этот же суд 5 октября приговорил бывшего чиновника к 15 годам колонии.

Признать Копайгородскую Я​​​.Н. виновной. По совокупности преступлений назначить ей наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима сказано в сообщении

Согласно материалам уголовного дела, с 2022 по 2024 годы Копайгородский при пособничестве своей жены похитил два земельных участка в Сочи стоимостью 26 миллионов рублей, а также получил взятку на сумму 248 миллионов рублей от представителей коммерческих компаний за общее покровительство и создание благоприятных условий для бизнеса.

Кроме того, Копайгородская признана виновной в принуждении свидетелей к даче ложных показаний. В сентябре 2024 года она угрожала причинением вреда здоровью одному из свидетелей, спустя два месяца через своего помощника она подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тысяч рублей.

Ранее суд конфисковал имущество супругов и их близких на общую сумму 1,6 миллиарда рублей.