Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская находится в больнице при СИЗО Приговоренная к 9 годам жена экс-мэра Сочи Копайгородская находится в больнице

Москва13 окт Вести.Приговоренная к девяти годам заключения жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская попала в больницу при СИЗО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Елизавету Меткину.

Она находится в больнице при СИЗО. После приговора она почувствовала себя плохо. По ее словам, случился инсульт цитирует Меткину агентство

Адвокат уточнила, что на данный момент никаких медицинских документов, подтверждающих или опровергающих это предположение, нет. Состояние здоровья осужденной выясняется.

Ранее бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского приговорили к 15 годам колонии за получение взяток на сумму 248 миллионов рублей. Его супруге Янине назначили девять лет лишения свободы по делу о соучастии в растрате, легализации денежных средств и посредничестве во взяточничестве. Решение принял Мещанский районный суд Москвы.