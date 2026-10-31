Прокуратура хочет ужесточить приговор экс-мэру Сочи и его жене по делу о взятках

Приговор экс-мэру Сочи и его жене по делу о взятках потребовали ужесточить Прокуратура хочет ужесточить приговор экс-мэру Сочи и его жене по делу о взятках

Москва31 окт Вести.Гособвинение считает необходимым ужесточить срок наказания экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине по уголовному делу о взятках на 248 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС адвокат Елизавета Меткина.

В частности, прокуратура требует увеличить Копайгородскому, который приговорен к 15 годам заключения, срок наказания до 21 года, его супруге, осужденной на 9 лет лишения свободы, до 16 лет.

В своем представлении прокуратура также ссылается якобы на дерзость совершенных Яниной Копайгородской преступлений, чувство безнаказанности, а пренебрежение законом подчеркивает и ее поведение после избрания в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста, а именно угрозы в самых нелицеприятных формах в адрес свидетелей и открытые попытки их подкупа уточнила юрист

Как сообщалось ранее, Копайгородский осужден на 15 лет колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей. Он также лишен права занимать руководящие должности на госслужбе на 14,5 года, лишен медали "За заслуги перед Отечеством" II степени. Супруга бывшего сочинского градоначальника Янина приговорена к 9 годам заключения и штрафу в 500 млн рублей.