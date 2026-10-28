Прокуратура запросила 13,5 года колонии для экс-прокурора Приморья Василенко Обвинение просит лишить свободы на 13,5 лет экс-прокурора Приморья

Москва28 окт Вести.Гособвинение в ходе прений в Первомайском районном суде Владивостока запросило 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. рублей для бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.

26 октября в суде начались прения по делу Василенко, Сергея Кралевича, Виталия Широкова, Олега Зубахина и Яны Поливоды. Их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, растрате имущества АО "Восточная верфь" и легализации преступных доходов.

Помимо Василенко, прокуратура запросила: для Олега Зубахина — 11,5 лет колонии общего режима, штраф 1,2 млн рублей и трехлетний запрет на деятельность по заключению госконтрактов; для Яны Поливоды — 9,5 лет, штраф 800 тыс. рублей и 1,5 года ограничения свободы; для Виталия Широкова и Сергея Кралевича — по 7 лет колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей каждому.

Прокурор также попросил сохранить аресты на имущество обвиняемых и конфисковать более 46 млн рублей, которые, по версии обвинения, фигуранты получили в результате преступлений. Следующее заседание, где выступит защита, назначено на 10 ноября.