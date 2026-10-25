Участников банды из аэропорта Шереметьево могут приговорить к 22 годам

Обвинение запрашивает до 22 лет для фигурантов дела о хищениях в Шереметьево Участников банды из аэропорта Шереметьево могут приговорить к 22 годам

Москва25 окт Вести.Прокурор запросил до 22 лет колонии для обвиняемых по делу о хищениях в аэропорту Шереметьево, пострадавшими считаются в том числе и участники СВО. ОБ этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Павла Чигилейчика.

Для предполагаемых организаторов — Дмитрия Боглаева и Руслана Хусенова — обвинение просит максимальный срок, остальным фигурантам — от 10 до 12 лет.

В схеме участвовали так называемые попрошайки: они выдумывали истории про тяжелое положение и нехватку денег на билет, чтобы выманить средства у пассажиров.

Ущерб от их действий в 2024 году оценивается более чем в 760 тысяч рублей, потерпевшими признаны 17 человек, включая восьмерых участников СВО уточняется в сообщении

Следствие считает, что за схемой стояло Лобненское ОПС: оно собирало "аренду" с попрошаек, решало силой вопросы с несогласными таксистами и целенаправленно выбирало в жертвы участников СВО. В ряде эпизодов речь идет о завышении стоимости такси: к концу поездки цена многократно росла, а при отказе платить потерпевшим угрожали расправой. Дмитрий Боглаев признал участие в ОПС, но отрицал причастность к обману пассажиров.

Ранее в Подмосковье четверых таксистов по связанным эпизодам приговорили к срокам от 10 до 17 лет.