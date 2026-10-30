Фигуранты дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево получили до 18 лет колонии

Суд назначил до 18 лет колонии фигурантам, обманывавшим бойцов СВО в Шереметьево Фигуранты дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево получили до 18 лет колонии

Москва30 окт Вести.Химкинский суд Московской области приговорил к срокам до 18 лет лишения свободы семерых фигурантов дела о хищениях денег у бойцов спецоперации в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Двух руководителей одного из звеньев организованного преступного сообщества Боглаева и Хусенова осудили на 18 и 17 лет лишения свободы.

Дмитрию Боглаеву и Руслану Хусенову инкриминировалось руководство одним из подразделений организованного преступного сообщества, которое контролировало таксистов и попрошаек в аэропорту отмечается в сообщении

Женщины, выступавшие по версии следствия в роли попрошаек, Кристина и Наталья Солдатенко, Римма Полуданова, Азалия Хамидуллина и Зоя Череповская приговорены к срокам от 8 до 12 лет колонии общего режима.