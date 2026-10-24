Обвиняемая в похищении выплат у бойцов СВО поделилась деталями аферы Обвиняемая в краже выплат у бойцов СВО раскрыла нюансы преступной схемы

Москва24 окт Вести.Группа злоумышленников организовала схему по хищению денег у военнослужащих и отправки их на передовую в зону спецоперации. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала участница группы, жительница Ростова-на-Дону.

Группировка мошенников состояла из 13 человек, и роли в ней были четко распределены: одни искали кандидатов через социальные сети и мессенджеры, представляясь кураторами и волонтерами Министерства обороны.

В нашей группе были непосредственно лица, которые приводили именно мне кандидатов, которых я сопроводила на заключение контракта. Кто-то был здоров, кто-то с отклонениями по здоровью рассказала женщина

Другие участники группы, по ее словам, помогали собирать необходимые документы и сопровождали бойцов в госучреждения.

Доставляла их в пункт отбора, контролировала подписание документов. Полностью составляла им пакет документов, с которым им необходимо было явиться в пункт отбора: анализы должны были быть, реквизиты, по которым должны зачисляться денежные выплаты по контракту уточнила она

19 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о раскрытии крупной схемы обмана участников СВО в Ростовской и Московской областях, а также в ДНР и Калмыкии. Средняя сумма ущерба по каждому эпизоду составила 900 тысяч рублей, уточнила она.