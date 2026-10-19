В четырех регионах РФ задержаны участники ОПГ по хищению выплат у участников СВО

В четырех регионах РФ пресечено хищение выплат у участников СВО В четырех регионах РФ задержаны участники ОПГ по хищению выплат у участников СВО

Москва19 окт Вести.Пресечена деятельность участников организованной группы, занимавшейся хищением выплат у участников СВО. Подробности сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

Предварительно установлено, что граждан, которые намеревались заключить контракт для прохождения военной службы, злоумышленники находили в социальных сетях и мессенджерах говорится в сообщении

Аферисты представлялись волонтерами или региональными кураторами от Минобороны РФ. Войдя в доверие, они оформляли доверенности на представление интересов граждан в органах государственной власти, заключали от имени доверителей фиктивные браки и совершали различные сделки без их ведома. Также мошенники получали доступ к банковским картам, на которые поступали выплаты.

Противоправная деятельность организованной группы была пресечена. В Московской и Ростовской областях, а также Республике Калмыкия и Донецкой Народной Республике задержаны 13 участников группы. Средний ущерб по каждому эпизоду составил 900 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, следственные мероприятия продолжаются.