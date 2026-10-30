Фиктивную жену участника СВО и еще троих обвинили в хищении под Челябинском

Четырех человек обвинили в хищении средств участника СВО в Челябинской области Фиктивную жену участника СВО и еще троих обвинили в хищении под Челябинском

Москва30 окт Вести.В Челябинской области фиктивную супругу участника СВО и трех ее сообщников обвинили в хищении выплат военнослужащему. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в MAX.

По данным СК, в декабре 2025 года обвиняемые нашли мужчину без определенного места жительства и обеспечили его жильем. Они также организовали восстановление и получение утраченных документов, помогли ему открыть банковский счет, но в итоге сами получили к нему доступ. После этого злоумышленники подтолкнули мужчину к заключению фиктивного брака с 67-летней жительницей Миаса.

Потерпевший вскоре уехал в зону СВО и погиб.

На его банковский счет была перечислена единовременная региональная выплата в размере 2,4 млн рублей. Фигуранты, имевшие доступ к счету погибшего, распорядились находившимися на нем денежными средствами по своему усмотрению, похитив их говорится в сообщении

Фиктивная жена еще и обратилась в уполномоченный орган и потребовала назначить ей выплату как супруге погибшего военнослужащего. Ей перечислили 500 тысяч рублей.

Сотрудники МВД России выявили преступление и задержали фигурантов. Им предъявлено обвинение. Двух мужчин заключили под стражу, женщинам избрали меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества.