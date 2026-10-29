В Ульяновской области будут судить банду, похитившую 25 млн у участников СВО

Банда из Ульяновской области похитила у участников СВО больше 25 млн рублей В Ульяновской области будут судить банду, похитившую 25 млн у участников СВО

Москва29 окт Вести.Перед судом предстанут пятеро жителей Ульяновской области, которые обвиняются в хищениях средств у участников СВО, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

Фигуранты пообещали десяти гражданам из разных регионов России организовать службу без участия в боевых действиях.

Условием было отдать свои выплаты, положенные за заключение контракта, рассказала Ирина Волк. Документы оформлялись на территории Татарстана.

Потерпевших заверяли, что за отдельную плату те будут выполнять задачи, не связанные с боевыми действиями. … Граждане подписывали контракты, получали банковские карты и отдавали их злоумышленникам говорится в публикации

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 25 миллионов рублей.

В ходе проверки были установлены обстоятельства еще двух эпизодов противоправной деятельности фигурантов: вымогательство и причинение вреда здоровью средней тяжести, рассказала официальный представитель МВД РФ.

Ирина Волк также сообщила, что на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму около 12 миллионов рублей.