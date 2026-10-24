Москва24 окт Вести.В крупном мошенничестве обвинили пять человек, работавших в подмосковных частных охранных фирмах на разных должностях, сообщает Следственный комитет по Московской области.

По версии следствия, они придумали схему для хищения бюджетных денег. Для этого они подавали заказчику фальшивые отчеты об охранных услугах на социальных объектах региона, но при этом фактически не обеспечивали нужную безопасность.

Фигуранты включали в отчетность к оплате ложные данные о привлекаемых к охране объектов лиц, фактически не имевших отношения к оказанию данных услуг, в том числе - умерших, только за которых на протяжении полутора лет заказчиком перечислено свыше 20 млн рублей, что квалифицируется следствием как хищение в особо крупном размере говорится в сообщении

Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил всех пятерых обвиняемых под стражу. Сейчас правоохранители ищут других участников схемы — тех, кто помогал организовывать и совершать хищение.