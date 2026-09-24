Два человека задержаны по подозрению в организации мошеннических кол-центров

Полиция задержала подозреваемых в хищении денег под видом инвестиций Два человека задержаны по подозрению в организации мошеннических кол-центров

Москва24 сен Вести.Полиция произвела задержания двоих человек, которые подозреваются в координации мошеннической деятельности посредством кол-центров в Москве и Оренбурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные имитировали работу в сфере инвестиций. На деле они похищали вложенные их жертвами средства, а затем оправдывали якобы потерю денег неудачными торгами на фондовых рынках.

Мои коллеги задержали подозреваемых в организации двух кол-центров в Москве и Оренбурге, координировавших мошенническую деятельность написано в канале Волк

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Один из задержанных заключен под стражу, на второго наложен запрет на совершение определенных действий.