В Подмосковье людей спасли из трудового рабства после побега одного из них Полиция Мособласти задержала пятерых людей за организацию трудового рабства

Москва5 окт Вести.Полиция Московской области спасла людей, находившихся в трудовом рабстве. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступная схема была раскрыта в городском округе Раменское после побега одного из находившихся в заточении мужчин.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при участии коллег из Росгвардии задержали пятерых подозреваемых говорится в публикации

Один из них отправлен под домашний арест, остальные четверо заключены под стражу.

Злоумышленники арендовали частный дом, находили людей в тяжелой жизненной ситуации, лишали их документов и телефонов и заставляли работать при минимальной оплате.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ.