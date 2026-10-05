Москва5 октВести.Полиция Московской области спасла людей, находившихся в трудовом рабстве. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Преступная схема была раскрыта в городском округе Раменское после побега одного из находившихся в заточении мужчин.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при участии коллег из Росгвардии задержали пятерых подозреваемыхговорится в публикации
Один из них отправлен под домашний арест, остальные четверо заключены под стражу.
Злоумышленники арендовали частный дом, находили людей в тяжелой жизненной ситуации, лишали их документов и телефонов и заставляли работать при минимальной оплате.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ.