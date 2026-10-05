Шесть человек спасли из рабства в подмосковном Раменском

В Раменском шесть человек спасли из рабства в "работном доме" Шесть человек спасли из рабства в подмосковном Раменском

Москва5 окт Вести.В подмосковном Раменском шестеро мужчин были спасены от незаконного лишения свободы, сообщили в СК РФ.

Во время удержания в так называемом работном доме по отношению к потерпевшим приняли угрозы и физическое насилие.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение пятерым местным жителям в незаконном лишении свободы шести граждан группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия (п. "а", "г", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ) говорится в сообщении

Четверо фигурантов дела заключены под стражу, еще один будет находиться под домашним арестом.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, преступную схему удалось раскрыть после того, как одному из пострадавших удалось сбежать, мужчина рассказал о случившемся сотрудникам полиции.

Подозреваемые могут быть причастны к организации целой сети "работных домов". Туда они заманивали людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.