На Ставрополье пятеро мужчин арестованы по делу об использовании рабского труда

Пятеро жителей Ставрополья обвиняются в использовании рабского труда На Ставрополье пятеро мужчин арестованы по делу об использовании рабского труда

Москва23 окт Вести.В Ставропольском крае пятеро жителей Красногвардейского округа обвиняются в использовании рабского труда, а также в покушении на дачу взятки сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК в MAX.

С мая 2025 года по сентябрь 2026 года в поселке Зеркальном Красногвардейского округа фигуранты, состоящие в родственных отношениях, предложили 4 мужчинам и одной женщине работу говорится в мессенджере

Обвиняемые ограничивали перемещения потерпевших по территории, запрещали общаться с соседями, а также регулярно избивали и угрожали предметом, похожим на пистолет. У одного из мужчин фигуранты отобрали паспорт. Потерпевшие выполняли работу бытового характера, а за попытки убежать их наказывали.

После пресечения противоправной деятельности в сентябре 2026 года один из фигурантов предложил сотруднику регионального УФСБ взятку в размере 500 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности.

Все задержанные по делу заключены под стражу. Следствие продолжается.