Под стражу заключили пятерых обвиняемых в похищении человека в Мытищах

В Мытищах мужчину похитили ради денег и увезли на Кавказ Под стражу заключили пятерых обвиняемых в похищении человека в Мытищах

Москва9 ноя Вести.В Мытищах арестовали пятерых обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в MAX.

По данным следствия, 11 августа текущего года фигуранты потребовали у потерпевшего 6 тысяч долларов и 70 тысяч рублей, угрожая ему уголовной ответственностью. Они обещали передать деньги должностным лицам в качестве взятки, чтобы в отношении мужчины прекратили уголовное преследование.

Позже, с 18 по 19 августа, обвиняемые силой поместили потерпевшего в салон автомобиля и увезли в Северную Осетию. Покидать автомобиль ему не разрешали, при этом похитители оказывали физическое и психологическое давление и требовали предоставить доступ к его банковскому приложению, чтобы перевести себе 7,6 тысячи долларов со счета мужчины.

Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток до 28 декабря 2026 года говорится в сообщении

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, в, з" ч. 2 ст. 126 (похищение человека), ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и п.п. "а, в, г" ч. 2 ст. 163 (вымогательство) УК РФ.