Двух жителей Новосибирска обвинили в похищении мужчины и вымогательстве Двоих новосибирцев арестовали за похищение мужчины и вымогательство

Москва6 ноя Вести.В Новосибирске суд арестовал двоих местных жителей, обвиняемых в похищении мужчины и вымогательстве у него 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, похищение произошло 21 сентября на улице Добролюбова. Двое фигурантов в возрасте 19 и 25 лет насильно затолкали свою 26-летнюю жертву в автомобиль и отвезли к одному из торговых центров.

Там, применяя физическую силу, требовали передать им денежные средства. Опасаясь за жизнь и здоровье, потерпевший передал денежные средства в сумме 110 тыс. рублей. Кроме того, фигуранты дела потребовали передать им денежные средства в сумме 500 тысяч рублей говорится в сообщении

После этого пострадавший обратился в полицию.

В региональном главке МВД уточнили, что при обыске у фигурантов изъяли три мобильных телефона и банковские карты.