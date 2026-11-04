В Петербурге шесть человек обвиняются в похищении человека и грабеже Жителя Петербурга похитили и заставили перевести 5,5 млн руб. в криптовалюте

Москва4 ноя Вести.В Санкт-Петербурге шесть человек обвиняются в похищении человека и хищении у него 5,5 миллионов рублей в криптовалюте, им избрали меру пресечения. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

По данным следствия, 16 октября двое фигурантов, знавших, что у мужчины есть крупные накопления в криптовалюте, привлекли четырех знакомых для ограбления жертвы.

Применяя силу, они поместили его в автомобиль, где потребовали передать им принадлежащие мужчине денежные средства в форме криптовалюты на сумму не менее 5,5 млн руб. Потерпевший был вынужден перевести указанные денежные средства обвиняемым сказано в сообщении

Правоохранители задержали злоумышленников в возрасте от 24 до 40 лет. По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, среди задержанных – первокурсник вуза из Самары, двое жителей Самарской области, проживающие в Петербурге, и двое местных жителей.

Возбуждено уголовное дело о грабеже и похищении человека. Фигурантам предъявлено обвинение.

Пяти обвиняемым по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестому — в виде домашнего ареста.