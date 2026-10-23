В Петербурге судят шесть человек за убийства и хищение недвижимости

В Петербурге раскрыли преступную группу, убившую пять человек В Петербурге судят шесть человек за убийства и хищение недвижимости

Москва23 окт Вести.В Санкт‑Петербурге расследуют уголовное дело против преступной группы, участников которой обвиняют в убийстве пяти человек и в трех эпизодах крупного мошенничества. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, в сентябре 2017 года 49‑летний мужчина создал преступную группу — в неё вошли женщина и четверо мужчин.

Участники преступной группы в различном составе с сентября 2017 года по январь 2020 года совершили убийство 5 граждан путем отравления их метиловым спиртом. При этом после совершения убийств они похищали принадлежащее погибшим недвижимого имущество говорится в сообщении

Следователи СК вместе с полицейскими смогли раскрыть преступления и задержать подозреваемых. По ходатайству следователя всем фигурантам дела избрали меру пресечения.