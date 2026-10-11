В Петербурге мужчину похитили из-за iPhone 18 и двух иномарок Жителя Петербурга похитили ради iPhone 18 и двух люксовых иномарок

Москва11 окт Вести.В Санкт-Петербурге задержали двоих подозреваемых в похищении мужчины, у которого забрали iPhone 18 и завладели его двумя люксовыми автомобилями. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По данным полиции, 5 октября двое неизвестных напали на 33-летнего петербуржца и привезли в арендуемую им квартиру на Большеохтинском проспекте.

Там на протяжении трех дней его незаконно удерживали, а также под угрозой применения насилия отобрали 1,5 миллиона рублей и мобильный телефон iPhone 18. Убедив мужчину подписать договоры купли-продажи принадлежащих ему иномарок Audi Q2 и BMW, неизвестные скрылись на автомобиле HONGQI H5. Материальный ущерб потерпевший оценил в 12,3 миллиона рублей говорится в сообщении

Правоохранители оперативно установили личность владельца автомобиля, на котором передвигались злоумышленники. Им оказался 28-летний житель Ростовской области. Мужчину задержали вечером 10 октября в Колпино. Его 29-летнего подельника задержали в поселке имени Тельмана в Ленобласти.

По предварительным данным, похитители пытались таким образом вернуть деньги компании, в которой работал потерпевший, полагая, что он завладел ими незаконно.

По факту произошедшего проводится проверка.