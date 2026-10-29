Подозреваемый в краже двух смартфонов в столице Камчатки установлен по камерам

Полиция Петропавловска-Камчатского раскрыла кражу двух смартфонов из кафе-бара Подозреваемый в краже двух смартфонов в столице Камчатки установлен по камерам

Москва29 окт Вести.Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу двух смартфонов из кафе-бара в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

В отдел полиции №1 обратился 19-летний потерпевший, пояснивший, что между 01.00 и 02.00 в кафе-баре у него похитили со стола два телефона - iPhone 17 Pro и Xiaomi Nova 14I – на общую сумму 103 тысячи рублей.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и изучения записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний неработающий гражданин одной из стран ближнего зарубежья, находящийся на территории России законно. Похищенное имущество не изъято, однако молодой человек обязался полностью возместить причиненный ущерб написали в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.