Москва29 октВести.Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу двух смартфонов из кафе-бара в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.
В отдел полиции №1 обратился 19-летний потерпевший, пояснивший, что между 01.00 и 02.00 в кафе-баре у него похитили со стола два телефона - iPhone 17 Pro и Xiaomi Nova 14I – на общую сумму 103 тысячи рублей.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и изучения записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний неработающий гражданин одной из стран ближнего зарубежья, находящийся на территории России законно. Похищенное имущество не изъято, однако молодой человек обязался полностью возместить причиненный ущербнаписали в пресс-службе
Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.