Москва11 сенВести.Житель Петропавловска-Камчатского 46 лет признан Елизовским районным судом виновным в совершении шести краж и приговорен к пяти годам в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.
Судом установлено, что в январе текущего года фигурант похитил два смартфона iPhone и три телефона Samsung в магазине электроники и салоне связи в Петропавловске‑ Камчатском. В торговом центре краевой столицы он снял с манекена шапку стоимостью 6 900 рублей и продал ее незнакомой женщинеотметили в пресс-службе
Совместно с сообщником в городе Елизово мужчина похитил из магазина автомобильный проигрыватель за 20 699 рублей, забрал вещи из карманов одежды в гардеробной детского агентства, а также, проникнув за прилавок в торговом центре, украл у продавца женскую сумку с деньгами и книгой на сумму 12 000 рублей.
В ходе судебного заседания мужчина признал вину, однако отрицал наличие сообщника, утверждая, что действовал один и не причастен к одному из эпизодов. Суд счел доводы несостоятельными.
Приговор в законную силу не вступил.