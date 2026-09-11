Пять лет колонии строгого режима получил житель столицы Камчатки за шесть краж

Пять лет колонии получил камчадал за шесть краж Пять лет колонии строгого режима получил житель столицы Камчатки за шесть краж

Москва11 сен Вести.Житель Петропавловска-Камчатского 46 лет признан Елизовским районным судом виновным в совершении шести краж и приговорен к пяти годам в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что в январе текущего года фигурант похитил два смартфона iPhone и три телефона Samsung в магазине электроники и салоне связи в Петропавловске‑ Камчатском. В торговом центре краевой столицы он снял с манекена шапку стоимостью 6 900 рублей и продал ее незнакомой женщине отметили в пресс-службе

Совместно с сообщником в городе Елизово мужчина похитил из магазина автомобильный проигрыватель за 20 699 рублей, забрал вещи из карманов одежды в гардеробной детского агентства, а также, проникнув за прилавок в торговом центре, украл у продавца женскую сумку с деньгами и книгой на сумму 12 000 рублей.

В ходе судебного заседания мужчина признал вину, однако отрицал наличие сообщника, утверждая, что действовал один и не причастен к одному из эпизодов. Суд счел доводы несостоятельными.

Приговор в законную силу не вступил.