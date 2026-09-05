Житель Москвы вывез в лес продавца нерабочего компьютера и угрожал сжечь его

Осужден москвич, похитивший продавца нерабочего компьютера и угрожавший ему Житель Москвы вывез в лес продавца нерабочего компьютера и угрожал сжечь его

Москва5 сен Вести.Житель Москвы похитил продавца оказавшегося нерабочим компьютера, вывез мужчину в лес, где угрожал сжечь заживо и выбросить. В отношении злоумышленника вынесен приговор. Об этом стало известно из судебных документов, имеющихся в распоряжении агентства РИА Новости.

В феврале 2025 года фигурант в сети приобрел системный блок за 12 тыс. рублей, однако техника оказалась нерабочей. Покупатель попытался вернуть товар, но продавец уже не отвечал на звонки.

Тогда мужчина привлек двух знакомых, один из которых был несовершеннолетним, выступившим в роли нового покупателя. Подросток назначил продавцу встречу, в ходе которой пострадавшего вместо сделки заставили сесть в машину и вывезли за город.

В пути покупатель оскорблял потерпевшего, упоминая его покойную мать, и заявлял, что сожжет его вместе с компьютерами, зарежет и выбросит в лесу … Затем он … объявил, что оставляет себе оба компьютера - и купленный ранее, и привезенный на встречу говорится в материале агентства

Злоумышленник также потребовал потерпевшего перевести ему 12 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма похищенного составила 36 тыс. рублей.

После получения денег нападавшие высадили мужчину из авто и скрылись.

Так, суд признал москвича виновным по статьям о похищении человека группой лиц с угрозой насилия из корыстных побуждений (ст. 126 УК РФ) и разбое (162 УК РФ) и приговорил его к 6 годам колонии строгого режима. Его совершеннолетний знакомый признан виновным в соучастии в похищении и осужден на 5 лет.

О наказании в отношении несовершеннолетнего сообщника в документах не сообщается.