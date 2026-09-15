Три года колонии получил житель Камчатки за сорванную с шеи золотую цепочку

Житель Камчатки обвиняется в совершении разбоя Три года колонии получил житель Камчатки за сорванную с шеи золотую цепочку

Москва15 сен Вести.Вынесен приговор 51-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, он признан виновным в совершении разбоя и получил три года колонии строгого режима, сообщается в MAX-канале городского суда.

Установлено, что 14 апреля 2026 года нетрезвый ранее судимый мужчина во время ссоры сорвал с шеи пострадавшего золотую цепочку стоимостью 172 тысячи рублей. Похищенное он сдал в ломбард.

Вину подсудимый признал частично. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

Приговор в законную силу не вступил.