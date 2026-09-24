Москва24 сенВести.Суд в Камчатском крае признал четверых иностранных граждан виновными в похищении человека и назначил им от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.

… вечером 13 августа 2025 года четверо иностранных граждан, один из которых прибыл на территорию полуострова накануне, … совершили захват своего земляка, насильно затолкнули его в автомобиль, после чего отвезли в здание по проспекту Победы, а затем перевезли в квартиру, расположенную в многоквартирном доме по Садовому переулку. Свои действия они объяснили желанием выяснить отношения с пострадавшим, который оскорбил мать одного из подсудимых

написали в пресс-службе

На следующее утро потерпевшему удалось сбежать.

Двое фигурантов свою вину признали полностью, вина остальных была подтверждена совокупностью представленных доказательств.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.