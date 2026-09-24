Четверо иностранцев получили от 5,5 до 6,5 лет за похищение человека на Камчатке

Четверо иностранцев осуждены на Камчатке за похищение человека Четверо иностранцев получили от 5,5 до 6,5 лет за похищение человека на Камчатке

Москва24 сен Вести.Суд в Камчатском крае признал четверых иностранных граждан виновными в похищении человека и назначил им от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.

… вечером 13 августа 2025 года четверо иностранных граждан, один из которых прибыл на территорию полуострова накануне, … совершили захват своего земляка, насильно затолкнули его в автомобиль, после чего отвезли в здание по проспекту Победы, а затем перевезли в квартиру, расположенную в многоквартирном доме по Садовому переулку. Свои действия они объяснили желанием выяснить отношения с пострадавшим, который оскорбил мать одного из подсудимых написали в пресс-службе

На следующее утро потерпевшему удалось сбежать.

Двое фигурантов свою вину признали полностью, вина остальных была подтверждена совокупностью представленных доказательств.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.