Москва24 сенВести.Суд в Камчатском крае признал четверых иностранных граждан виновными в похищении человека и назначил им от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.
… вечером 13 августа 2025 года четверо иностранных граждан, один из которых прибыл на территорию полуострова накануне, … совершили захват своего земляка, насильно затолкнули его в автомобиль, после чего отвезли в здание по проспекту Победы, а затем перевезли в квартиру, расположенную в многоквартирном доме по Садовому переулку. Свои действия они объяснили желанием выяснить отношения с пострадавшим, который оскорбил мать одного из подсудимыхнаписали в пресс-службе
На следующее утро потерпевшему удалось сбежать.
Двое фигурантов свою вину признали полностью, вина остальных была подтверждена совокупностью представленных доказательств.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.