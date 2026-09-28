Знакомый оформил на иностранного гражданина 12 займов на 205 тысяч в Приамурье

Иностранец, проживающий в Приамурье, обвиняется в краже 205 тысяч у знакомого Знакомый оформил на иностранного гражданина 12 займов на 205 тысяч в Приамурье

Москва28 сен Вести.Уроженец одного из государств Центральной Азии 24 лет стал фигурантом уголовного дела по статье о краже с банковского счета в Амурской области, сообщила пресс-служба регионального отделения МВД России в мессенджере МАХ.

В полицию обратился иностранец 1987 года рождения, сообщивший, что некто оформил на него 12 микрозаймов на общую сумму 205 тысяч рублей.

…полицейские установили, что к преступлению причастен 24-летний знакомый потерпевшего, уроженец Центральной Азии. Ранее он обращался к мужчине с просьбой занять денег. Поскольку наличных у потерпевшего не было, товарищ предложил оформить микрозайм на 10 000 рублей. 39-летний мужчина не разбирался в оформлении, поэтому молодой человек самостоятельно зашел в приложение кредитной организации под его данными, оформил заем, но со страницы не вышел. Позже он вновь воспользовался персональными данными потерпевшего и оформил еще несколько займов написали в ведомстве

Молодой человек вину признал, в содеянном раскаялся. Он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.