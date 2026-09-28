Москва28 сенВести.Учащийся одного из амурских колледжей 19 лет предстанет перед судом по делу о передаче банковских карт другому лицу для совершения им неправомерных операций, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.
По версии следствия обвиняемый, с целью личного обогащения, передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение оформленные на его имя банковские карты и коды доступа к ней… злоумышленники осуществили неправомерные операции по переводу, зачислению, выдаче и получению денежных средств без предусмотренных законом основанийнаписали в пресс-службе
Дело передано в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.