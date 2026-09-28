До трех лет грозит студенту колледжа из Приамурья за продажу банковских карт

Студент из Приамурья предстанет перед судом за продажу банковских карт До трех лет грозит студенту колледжа из Приамурья за продажу банковских карт

Москва28 сен Вести.Учащийся одного из амурских колледжей 19 лет предстанет перед судом по делу о передаче банковских карт другому лицу для совершения им неправомерных операций, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

По версии следствия обвиняемый, с целью личного обогащения, передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение оформленные на его имя банковские карты и коды доступа к ней… злоумышленники осуществили неправомерные операции по переводу, зачислению, выдаче и получению денежных средств без предусмотренных законом оснований написали в пресс-службе

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.