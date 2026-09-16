Москва16 сенВести.Девятнадцатилетняя студентка колледжа из села Михайловка Благовещенского округа обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. Испытывая материальные трудности, девушка продала свою банковскую карту неизвестному, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.
За карту и реквизиты студентка получила 8 тысяч рублей.
… в ноябре 2025 года — апреле 2026 года с помощью ее электронного средства платежа покупатель совершил серию неправомерных операций с криптовалютой на общую сумму около 2 млн. 150 тыс. рублей. В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело, которое выделено в отдельное производство и в данный момент расследуетсянаписали в ведомстве
Девушка полностью вину, в данный момент она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.