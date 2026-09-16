До трех лет лишения свободы грозит юной амурчанке за продажу банковской карты

Амурская студентка понесет наказание за продажу банковской карты злоумышленнику До трех лет лишения свободы грозит юной амурчанке за продажу банковской карты

Москва16 сен Вести.Девятнадцатилетняя студентка колледжа из села Михайловка Благовещенского округа обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. Испытывая материальные трудности, девушка продала свою банковскую карту неизвестному, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.

За карту и реквизиты студентка получила 8 тысяч рублей.

… в ноябре 2025 года — апреле 2026 года с помощью ее электронного средства платежа покупатель совершил серию неправомерных операций с криптовалютой на общую сумму около 2 млн. 150 тыс. рублей. В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело, которое выделено в отдельное производство и в данный момент расследуется написали в ведомстве

Девушка полностью вину, в данный момент она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.