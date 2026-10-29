До 2 лет лишения свободы грозит жителю Камчатки за кражу водки, кофе из маркета

На Камчатке ранее судимый мужчина попался на краже из супермаркета До 2 лет лишения свободы грозит жителю Камчатки за кражу водки, кофе из маркета

Москва29 окт Вести.В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в попытке хищения алкоголя и продуктов из супермаркета на сумму почти 7 тысяч рублей, сообщается в MAX-канале МВД края.

Установлено, что персонал заметил подозрительные действия покупателя, который взял со стеллажей бутылку водки, коньяк, кофе, пиво, конфеты, сигареты и шоколад на сумму почти 7 000 рублей. Все это он разложил по карманам куртки и в пакет, но на кассовой зоне его остановили, выявили кражу и вызвали полицию. Стражи установили личность подозреваемого. Им оказался 40 летний безработный местный житель, ранее он был судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Санкции статьи предусматривают максимально лишение свободы до 2 лет говорится в сообщении

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.