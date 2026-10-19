В Ижевске задержан подозреваемый в кражах и покушении на грабеж

Полицейские в Ижевске задержали подозреваемого в серии краж В Ижевске задержан подозреваемый в кражах и покушении на грабеж

Москва19 окт Вести.В Ижевске задержали ранее судимого мужчину, которого подозревают в попытке кражи алкоголя из супермаркета. Кроме того, полицейские выяснили, что этот человек причастен еще к пяти кражам, сообщает МВД по Удмуртии.

Сотрудники отдела полиции №3 (по Первомайскому району) УМВД России по г. Ижевску установили причастность подозреваемого к совершению пяти краж, в том числе к хищению ноутбука из пункта выдачи заказов, мобильного телефона у официанта кафе, а также парфюмерии и продуктов питания из магазинов. Общий ущерб составил 75 тысяч рублей говорится в сообщении

По всем случаям завели уголовные дела. Подозреваемый сейчас под подпиской о невыезде. Похищенную технику у него изъяли.