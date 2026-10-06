Москва6 октВести.Сотрудники уголовного розыска Биробиджана задержали подозреваемого в краже из магазина, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.
Установлено, что 18-летний местный житель похитил из торговой точки продукты питания и алкогольную продукцию. Общая сумма ущерба, причиненного магазину, составила 4 600 рублейнаписали в ведомстве
Личность и местонахождение молодого человека установлены с помощью записей с камер видеонаблюдения. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ведется следствие.