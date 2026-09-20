До 2 года лишения свободы грозит рецидивисту из Кузбасса за кражи из магазинов

В Кузбассе перед судом предстанет обвиняемый в кражах из магазинов рецидивист До 2 года лишения свободы грозит рецидивисту из Кузбасса за кражи из магазинов

Москва20 сен Вести.Перед судом предстанет ранее неоднократно судимый за хищения 36-летний житель Ленинска-Кузнецкого, он обвиняется в совершении четырех краж, сообщается в MAX-канале МВД Кемеровской области.

В июне и июле этого года в полицию обратились представители нескольких торговых точек города с заявлениями о том о хищении с витрин продуктов на сумму около 20 000 рублей. Похититель задержан. Установлено, что он заходил в магазины, складывал сыры, кофе, сливочное и оливковое масло, а также консервы в свой пакет и выходил из магазина. Продукты потом продавал прохожим.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд говорится в сообщении

Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.