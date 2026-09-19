Товароведа из Кемерова осудят за хищение денег из магазина ради ставок на спорт

Житель Кемерова пойдет под суд за растрату Товароведа из Кемерова осудят за хищение денег из магазина ради ставок на спорт

Москва19 сен Вести.Житель Кемерова 26 лет предстанет перед судом по делу о растрате, сообщила пресс-служба УМВД России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

В мае в полицию с заявлением обратилась директор сети супермаркетов, пояснившая, что из сейфа одного из магазинов пропало порядка 90 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали похитителя, которым оказался товаровед организации. Он стал фигурантом уголовного дела. Следователем установлено, что обвиняемый, имея доступ к хранилищу, похитил деньги торговой точки, часть из которых он потратил на ставки в спортивном тотализаторе написали в ведомстве

Дело направлено на рассмотрение в суд. Санкция по данной статье предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.