Москва19 сенВести.Житель Кемерова 26 лет предстанет перед судом по делу о растрате, сообщила пресс-служба УМВД России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.
В мае в полицию с заявлением обратилась директор сети супермаркетов, пояснившая, что из сейфа одного из магазинов пропало порядка 90 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали похитителя, которым оказался товаровед организации. Он стал фигурантом уголовного дела. Следователем установлено, что обвиняемый, имея доступ к хранилищу, похитил деньги торговой точки, часть из которых он потратил на ставки в спортивном тотализаторенаписали в ведомстве
Дело направлено на рассмотрение в суд. Санкция по данной статье предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.