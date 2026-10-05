Москва5 октВести.Ранее судимый 24-летний житель подмосковного Егорьевска задержан по подозрению в разбойном нападении на продавца магазина. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел в магазине на улице Горького. Злоумышленник достал нож и, перепрыгнув через прилавок, стал угрожать продавцу, требуя передать ему деньги из кассового аппарата. Забрав выручку, 4 бутылки с алкоголем и ветчину, мужчина скрылся.
При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его возле одного из домов города, где он арендовал квартиру. В жилище оперативники обнаружили похищенное имущество. Нож, использованный во время нападения, сотрудники полиции обнаружили недалеко от места происшествияприводятся слова начальника Управления информации и общественных связей регионального ГУ МВД России Татьяны Петровой
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия). В настоящее время он заключен под стражу.