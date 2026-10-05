Рецидивист из Егорьевска задержан за разбойное нападение на продавца магазина

Житель Подмосковья задержан за разбойное нападение на продавца магазина Рецидивист из Егорьевска задержан за разбойное нападение на продавца магазина

Москва5 окт Вести.Ранее судимый 24-летний житель подмосковного Егорьевска задержан по подозрению в разбойном нападении на продавца магазина. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в магазине на улице Горького. Злоумышленник достал нож и, перепрыгнув через прилавок, стал угрожать продавцу, требуя передать ему деньги из кассового аппарата. Забрав выручку, 4 бутылки с алкоголем и ветчину, мужчина скрылся.

При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его возле одного из домов города, где он арендовал квартиру. В жилище оперативники обнаружили похищенное имущество. Нож, использованный во время нападения, сотрудники полиции обнаружили недалеко от места происшествия приводятся слова начальника Управления информации и общественных связей регионального ГУ МВД России Татьяны Петровой

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия). В настоящее время он заключен под стражу.