В Петербурге задержали мужчину, разгуливавшего с ножом в досуговом центре Задержан пьяный рецидивист, размахивавший ножом в досуговом центре в Петербурге

Москва31 окт Вести.В Санкт-Петербурге в полицию доставили местного жителя, который разгуливал с ножом в досуговом центре на улице Подвойского. Об этом сообщило ГУ МВД России по городу на платформе MAX.

Вечером 30 октября очевидцы сообщили в дежурную часть, что в социально-культурном центре в доме №38 на улице Подвойского мужчина размахивает ножом. Его задержали охранники.

Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал жителя Невского района в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что хулиган ранее уже был судим за четыре эпизода мошенничества.

В результате выезда нарядом патрульно-постовой службы полиции на месте происшествия задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения 48-летний местный житель говорится в публикации

Как оказалось, в тот день мужчина успел напугать не только посетителей досугового центра. В пункт выдачи заказов маркетплейса пришла 45-летняя женщина - он приставил к ней нож и потребовал деньги, после чего ушел. Женщина написала заявление в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.